Müesses nizamda Akşener’in hedefi

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Şaban İba yazdı

Lise ve Üniversite yıllarında MHP’nin gençlik örgütü Ülkü Ocakları’nın aktif elamanlarından biriydi. Abdullah Çatlı’yla ilişkisi olduğu iddia edildi. 1995’de siyasete atıldığı Doğru Yol Partisi’nde (DYP) Kadın kolları Başkanı oldu. 24 Aralık 1995 seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Refah-Yol Koalisyonu döneminde 3 Kasım 1996’da Susurluk Kazası sonrası istifa eden Mehmet Ağar’ın yerine İçişleri Bakanlığı’na getirildi. Türkiye’nin ilk kadın İçişleri Bakanı olarak keyfi davranışları ve Ağar’ın uygulamalarını devam ettirmesi ile dikkat çekti.

PKK lideri Abdullah Öcalan için “Ermeni dölü” diyerek Ermeni ve Kürt düşmanlığında sınır tanımadı. 1998’de firardaki suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yapılan operasyon öncesi yerini değiştirmesi için mesaj gönderdi.

Çiller ve ailesini en yakın kişiyken anlaşmazlığa düştü ve 2001’de DYP’den istifa ederek AKP’nin kuruluş sürecinde yer aldı. Erdoğan ve Gül’ü “Milli Görüş çizgisini sürdürüyorlar” diye eleştirerek bir süre sonra soluğu MHP’nin Kızılcahamam kampında aldı. MHP’deki ilk görevi Bahçeli’nin başdanışmanlığı oldu.

MHP, 2004 yerel seçimlerinde İstanbul için belediye başkanlığına aday gösterdi. 2007 ve 2011 genel seçimlerinde milletvekili oldu ve MHP’nin TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı. Bu görevini sürdürürken 2013’de Kâbe’ye giderek hacı oldu.

7 Haziran 2015 seçiminde MHP’den İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis’e girdi. Koalisyon döneminde adının TBMM Başkanlığı için geçmesi üzerine Bahçeli tarafından aforoz edilerek, TBMM Başkanvekili ve 1 Kasım 2015 erken seçiminde milletvekili olması engellendi.

Daha sonra da MHP’de Bahçeli’ye karşı başlayan bileşik muhalefete katılarak siyasal konjonktürde yeni bir rol üstlendi. AKP-Erdoğan iktidarına karşı merkez sağda yeni bir blok oluşturma hedefiyle siyasal arenada boy gösterdi. Partisini, MHP’den kopanlar ile ANAP, DYP, DP gibi merkez sağ partilerin eski kadroları ve tabanı üzerinde şekillendirdi.

Oligarşinin bazı kesimleri tarafından parlatılan Akşener ve partisi, AKP’ye karşı iktidar alternatif yaratabilmek iddiasıyla ortaya çıktı. Sağ partilere ve onların iktidarlarına bel bağlamış ve esas olarak onlardan nemalanan sağ muhafazakâr seçmen kitlesinin esas olarak iktidar alternatifi olan partilere oy verdiğinin bilinciyle Erdoğan sonrasına hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı, Akşener’in Başbakan yapılma projesi bu hedefi gösteriyor.

https://www.gaziantephaberler.com/haber/8206662/muesses-nizamda-aksenerin-hedefi