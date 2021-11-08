Mavi Marmara mitinginde konuştuğu için Linet’in İsrail Eurovision adaylığı tehlikeye düştü

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, Eurovision İsrail elemelerinde “Shemesh” şarkısıyla X Factor jürisinden tam oy alarak tur atlamış, favori adaylar arasında yer almıştı. Fakat 2010 yılındaki Mavi Marmara saldırısı sonrası düzenlenen Milli Görüş mitinginde yaptığı konuşması İsrail kamuoyunu ikiye böldü. Yapımcıya yakın bir kaynak “Şovdaki isimlerin bu olaydan haberi yoktu” dedi. Linet: “Ben her zaman barışçıl yollara inandım ve müziğimi insanlar arasında bir köprü olarak kullanıyorum”

İsrailli haber sitesi Ynet’in Kültür Editörü Ran Boker, Twitter’da Linet Menaşi’nin 2010’da Mavi Marmara saldırısı sonrası tepki mitinginde yaptığı konuşmasından ekran görüntüsü paylaştı ve şöyle dedi:

“X Factor starı Linet: Anti İsrail mitinginde göründü, şimdi ise Eurovision’da İsrail’i temsil etmek istiyor. X Factor programının yapımcısından bir kaynak: Bu olay programdaki kişiler tarafından bilinmiyordu”

סערה סביב כוכבת ״אקס פקטור״, לינט: הופיעה בכנס אנטי ישראלי – ורוצה לייצג את ישראל באירוויזיון.

גורם בהפקת התוכנית: ״המקרה לא היה ידוע לאנשי התוכנית״. pic.twitter.com/h321PayN4s — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) November 8, 2021

Linet: O konuşmamda dünya barışını vurguladım

Linet ise haberler çıkar çıkmaz Ynet editörüne ulaştı ve şu açıklamayı yaptı:

“Ben her zaman barışçıl yollara inandım ve müziğimi insanlar arasında bir köprü olarak kullanıyorum. Her türlü şiddete karşı olduğumun altını çizmek gerek. Hatta o konuşmanın sonunda şöyle özetledim: ‘Yaşasın kardeşlik ve birlik, yaşasın cihanda barış.’”

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, Eurovision İsrail elemelerinde “Shemesh” şarkısıyla X Factor jürisinden tam oy alarak tur atlamış, favori adaylar arasında yer almıştı. Fakat 2010 yılındaki Mavi Marmara saldırısı sonrası düzenlenen Milli Görüş mitinginde yaptığı konuşması İsrail kamuoyunu ikiye böldü. Yapımcıya yakın bir kaynak “Şovdaki isimlerin bu olaydan haberi yoktu” dedi. Linet: “Ben her zaman barışçıl yollara inandım ve müziğimi insanlar arasında bir köprü olarak kullanıyorum”

Konuşmanın tam metni:

“Her gün biraz daha kirlettiğimiz dünyada, barışı, kardeşliği dostluğu egemen kılmak, hepimizin görevidir. 500 yılı aşkın zamandan beri bu ülke topraklarında yaşayan bir ailenin bireyi olarak ülkemle ve bayrağımla gurur duyuyorum. Uluslararası sularda yaşanan saldırıyı bu duygularla şiddetle kınıyorum. Yaşasın dünya kardeşliği, yaşasın dünya barışı.”

Mitingde açılan “Efsane Lider Adolf Hitler, sabrımız kalmadı ruhunu gönder” gibi dövizler kamuoyunda tepki çekmişti.

İsrail kamuoyu bu haberden sonra ikiye bölündü. Eurovision’da İsrail’i temsil etmemesi gerektiğini savunan görüş başı çekti, fakat “belirsiz görüntülerle hedef göstermenin yanlış olduğunu” savunup Linet’e sahip çıkan yorumlar da yapıldı:

“Buraya Filistin ve Türkiye bayraklarının ve sahnede kimliği belirsiz birinin resmini koydunuz.

“Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği, orada neler söylendiği ve şarkıcının tepkisinin ne olduğu hakkında bilgi verilmedi.

“Sadece hedef gösteriyorsunuz ve şimdi kana susamış kim varsa çamur atacak. Bir gazeteciden beklenen biraz itidal ve sorumluluktur.”

סערה סביב כוכבת ״אקס פקטור״, לינט: הופיעה בכנס אנטי ישראלי – ורוצה לייצג את ישראל באירוויזיון.

גורם בהפקת התוכנית: ״המקרה לא היה ידוע לאנשי התוכנית״. pic.twitter.com/h321PayN4s — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) November 8, 2021

https://serbestiyet.com/haberler/mavi-marmara-mitinginde-konustugu-icin-linetin-israil-eurovision-adayligi-tehlikeye-dustu-74704/