Ladino: Kulüp dizisinin hatırlattığı Sefarad Yahudilerinin unutulmaya yüz tutan dili

Efe Öç

Netflix’te yayınlanan Kulüp dizisi ile, birçoklarına göre, İstanbul’daki Sefarad Yahudi cemaati ilk kez ana akım sayılabilecek bir yayın organında görünür oldu.

Yine bu dizi ile birlikte, Türkiye’de yaşayan geniş toplum kesimleri, Unesco’nun tehlike altındaki diller arasında gösterdiği Ladino ile tanıştı.

Üstelik dizideki Ladino kullanımı da mükemmele yakın olarak tarif ediliyor.

Bunu sağlamak için Türkiye Yahudi cemaatine mensup Ladino konusunda uzman isimler diziye danışmanlık yaptı. Oyuncular dil konusunda haftalarca eğitildi.

Ladino kökenleri İspanya’ya uzanan Sefarad Yahudilerinin 500 yıldan uzun süredir konuştukları bir dil.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59213859