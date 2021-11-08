KINALIADA KİLİSESİ YÖNETİM KURULU’NUN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 8 Kasm 2021, Pazartesi, saat 17:00’da, Patrikhane’de, Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini, Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan ve Başkan Levon Şadyan önderliğinde kabul etti.

Ziyaretçiler, yaz dönemi sonrasında Patrik Hazretleri’nin huzuruna çıkmak ve kilisenin faaliyetleri hakkında bilgiler sunmak amacıyla Patrikhane’de bulunmaktaydılar. Yaz dönemi sonrasındaki bu ziyaret, kilise tarafından öğrencilere verilen burs tutarlarının bir rapor halinde Patrik Hazretleri’ne sunulması nedeniyle önemli bir anlam taşımaktaydı. Kınalıada, yaz dönemlerindeki faaliyetinin yanı sıra, kış döneminde de öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçlamaktaydı. Bununla birlikte, kilise sosyal yardımlarda da bulunmaktaydı.

Görüşme esnasında, cemaat yaşantımızda bursların önemi vurgulandı ve bu doğrultuda fikir alışverişi gerçekleşti. Patrik Hazretleri, öğrencilere burs veren diğer kuruluşları da anarak Kınalıada Kilisesi’nin yaklaşımını övdü. Bu bağlamda, burs veren kuruluşların ileriki zamanlarda bir araya gelerek istişarede bulunmalarını ve cemaat yaşantımızda bursların veriminin daha da artırılmasını öğütledi.

Bu ziyaret Adalar Bölgesi açısından da özel bir anlam taşımaktaydı. Yöneticiler, Patrik Hazretleri’nin arzusu ve Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II. Hazretleri’nin takdisleriyle, Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun’un geçici süreyle Ana Taht S. Eçmiadzin’i ziyaret edecek olmasından dolayı memnuniyetlerini aktardılar. Yöneticiler, kilisedeki tüm hizmetkârlar adına, Rahip Harutyun’un yolculuğunun hem Patriklik Makamı’na hem de Adalar Bölgesi halkına bereketli olmasını dilediler. Patrik Hazretleri ise, kilise din görevlisinin ve kilisedeki kolların birlikteliğini görmekten dolayı memnuniyetini belirtti.

Görüşme sonunda, Patrik Hazretleri, ziyaretçileri takdis etti ve kilisenin faaliyetlerinin her zaman başarıyla devam etmesini diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/