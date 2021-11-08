Karabağ Savaşı: Hala en az 70 esir var

Bir yıl önce Ermenistan ve Azerbaycan’ın altı günlük savaşı ateşkesle sonuçlandı. 7 bine yakın asker ve sivilin hayatını kaybettiği savaş sonrası Ermeni esirlerin iadesi hala tamamlanmadı.

Pınar Tarcan

Azerbaycan ve Ermenistan’daki halklar, Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde 6 bin 600’den fazla kişinin öldüğü ve Azerbaycan’ın geniş toprak parçalarını yeniden ele geçirmesiyle sonuçlanan altı haftalık savaşın başlamasının birinci yıldönümünü anıyor.

Savaş, Paşinyan’ın Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’ın bazı bölgelerinin yanı sıra Ermeniler tarafından işgal edilen komşu bölgelerin kontrolünü veren Rusya’nın aracılık ettiği bir ateşkes imzalamasıyla sona erdi.

Ekim’de 5 kişi bırakıldı

Azerbaycan tarafından esir alınan Ermeni asker ve sivillerin bir kısmı ise hala esir.

Bakü’den beş Ermeni esir 19 Ekim’de Erivan’a döndü. İkinci Karabağ savaşının sona ermesinin ardından Azerbaycan’da tutulan Ermenilerin geri dönüşü, şimdi Karabağ’daki Rus barışı koruma birliği nezdinde gerçekleşti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni esirler karşılığında Ermenistan’ın Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin arkasında bulunan ve insani tehdit oluşturan bölgelerin mayın tarlalarının haritalarını Azerbaycan’a sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Geri dönenlerin sayısı 113

Karabağ’daki çatışmaların sona ermesinden sonra Azerbaycan’dan 108 esir askeri personel ve sivil iade edildi, Ermenistan basınından topladığımız son haberlere göre şimdi geri dönenlerin toplam sayısı 113’e ulaştı.

Bakü’de halen varlığı Azerbaycan makamları tarafından da teyit edilen 70 kişi var. Ermeni insan hakları aktivistleri ise, aslında şu anda orada daha fazla insanın tutuklu olduğuna inanıyor.

Ermenistan Soruşturma Komitesi’ne göre, Karabağ’daki ateşkesin ardından, 224 askeri personel ve 22 sivilin nerede olduğu bilinmiyor.

“Peyderpey” diyaloğu

Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile otobüs yolculuğuna katılan Emine Erdoğan’ın Azerbaycan tarafından “esir” tutulan Ermeni askerleri ile ilgili cevabı sosyal medyada tepki çekmişti.

Görüntülerde İlham Aliyev’in esirlerle ilgili anlattıklarının üzerine Emine Erdoğan’ın “Başka esir var mı? Bırakılacak mı?” sorusuna İlham Aliyev “Var var” diye cevap veriyor.

Emine Erdoğan’ın gülümseyerek “Peyderpey, peyderpey” diye cevap vermesi ise hem sosyal medya hem Ermenistan tarafında hem de Türkiye de tepki çekti. Görüntüler Ermenistan’dan çeşitli kaynaklar tarafından paylaşıldı.

2020 Karabağ Savaşı hakkında

Çatışmalar 27 Eylül 2020 sabahı, Karabağ Savaşı (1988-1994) sonrasında kurulan temas hattında başladı ve her iki taraf da askeri ve sivil kayıplar bildirdi.

10 Ekim’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi desteği ve Rusya arabuluculuğunda hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafından kabul edilen insani ateşkes resmen yürürlüğe girse de ateşkes her iki taraf tarafından da tamamen göz ardı edilerek ölülerin planlanan dönüşü ve yaralı ve tutukluların değişimi durduruldu.

Dağlık Karabağ’ın ikinci en büyük şehri Şuşa’nın Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ateşkes Antlaşması imzalanarak Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati ile 00.00 itibarıyla son verildiği açıklandı.

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