Fransız kilisesi cinsel istismar mağdurlarına tazminat ödemek için gayrimenkul satacak

Fransa’da Katolik Kilisesi on yıllar boyunca kurum bünyesinde yaşanan cinsel istismar vakalarındaki sorumluğu kabul ederek yüzbinlerce kişiye tazminat ödemeyi kabul etmesinin ardından bunu gayrimenkul satarak ve gerekirse kredi çekerek yapacağını açıkladı.

Ekim ayında açıklanan bağımsız raporda, Fransız din adamlarının 70 yıl boyunca 200 binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştı.

Hafta sonunda Katolik dünyası için önemli bir hac merkezi olan Lourdes’da buluşan üst düzey rahipler kurumsal sorumluluğu kabul ederek suiistimalleri tanıma ve düzeltme yoluna gitmişti.

Fransa’daki en kıdemli başpiskopos olan Reims Başpiskoposu ve Fransız Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tazminatlar için bir fon oluşturulacağını ve bunu finanse etmek için gayrimenkul gibi varlıkların satışına gidileceğini ve ihtiyaç halinde kredi kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

Moulins-Beaufort fon büyüklüğünün ne kadar olacağı ya da hangi varlıkların satışa çıkarılacağı konusunda bir bilgi vermedi.

Raporda Fransız kilisesinin uzun yıllar boyunca kurbanları sistemik hale gelen istismardan kurtarmak yerine kendini korumak için “derin, kati hatta zalim bir vurdumduymazlık” gösterdiği vurgulanmıştı.

Bulguların açıklanması sonrası Papa Francis de bunun bir “utanç anı” olduğunu açıklamıştı.

Vatikan’dan “güvenilir biri” istendi

Öte yandan Beaufort, Katolik rahiplerin Papa’dan, kiliselerde cinsel istismar mağdurlarına yönelik muameleleri incelemek için “güvenilir” biri kişi talebinde bulunduğunu belirtti.

Rahiplerin cinsel istismarlarda Kilise’nin kurumsal sorumluluğu bulunduğu ve istismarların sistematik olduğu yönündeki kararını anımsatan Beaufort, güvenilir kişi talebinin istismar vakalarının aydınlatılmasında pekiştirici bir adım olacağına dikkati çekti.

Euronews