Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Şu anda Türkiye ile herhangi bir müzakere yürütülmüyor”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ‘Nouvelles d’Arménie’ dergisine verdiği röportajda Ermenistan-Türkiye ilişkilerine değindi.

Gazetecinin “Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkileri ile ilgili tutumu nedir?”sorusuna cevaben Mirzoyan “Hükümetimizin programında, Ermenistan’ın Türkiye ile lişkilerini önkoşul olmadan normalleştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin olmaması, sınırların kapalı olması ve Türkiye’nin 44 gün süren savaşa açıktan müdahil olması, bugünlerde Türkiye’nin sözde “Zangezur Koridoru” ile ilgili son açıklamaları bölgede istikrarı olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte, Başbakan Nikol Paşinyan halka açık konuşmalarında, Ermeni tarafının, Türkiye’nin ilişkileri normalleştirmeye hazır olması ve uygun eylemlerin yapılması durumunda Ermenistan’ın ikili ilişkiler kurma olanaklarını ele almaya hazır olduğu görüşünü dile getirdi.

Aynı zamanda, şu anda Türkiye ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI