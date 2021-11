Ermenistan Cumhurbaşkanı Rus dergisine verdiği röportajda Ermenistan-Türkiye uzlaşma imkanlarına değindi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, meşhur Rus dergisi “Arguments and Facts”in genel yayın yönetmeni Igor Chernyak’a bir röportaj verdi.

Rus gazetecinin “Sizce Ermeni-Türk uzlaşması mümkün mü yoksa her şey sonsuza kadar kayıp mı?” sorusuna cevaben Armen Sarkisyan şu ifadelere yer verdi:

“Cevap basittir: hiçbir şey sonsuz değil, ne nihai zafer, ne de nihai yenilgi. Bu dünyada her şey mümkün. Örneğin, Fransa ve Almanya yüzlerce yıl birbirleriyle savaştı, ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra her şey değişti. Her şeyden önce hoşgörü, inanca, kültüre, iletişime hoşgörü ortaya çıktı. Öyle olmasaydı, Avrupa’daki ortaçağ savaşları bu güne kadar devam edecekti.

Bence bu durumda Türkiye inisiyatif almalı – kültüre, tarihe, anıtlara, inanca, kiliseye v.s. hoşgörü sergilemeli. Birbirimize saygı duymadan hiçbir şey olmaz.

ERMENİ HABER AJANSI