BAKIRKÖY KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 8 Kasım 2021, Pazartesi sabahı, Patrikhane’de, kilise din görevlisi Peder Şahen Uhanyan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir önderliğindeki Bakırköy Dznunt S. Asdvadzadzni Kilisesi’nin Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri kabul etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Patrik Hazretleri’ni, Bakırköy Dznunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nde 14 Kasım 2020, Pazar günü gerçekleşecek yıllık kutlamalara riyaset etmesi için davet ettiler. Patrik Hazretleri’ni Kilise ve Dadyan Okulu ile ilgili çeşitli konularda bilgilendirdiler.

Patrik Hazretleri, ziyaretçilerin aktardıkları bilgileri dinledi ve pederane öğütlerde bulundu. Patrik Hazretleri, bu zorlu dönemde şehrimizde hem kiliselerin hem de okulların etkilendiklerini belirtti. Bu nedenle, bu zorlu süreçte, yöneticilere sabır ve başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/