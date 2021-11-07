‘Paşa Vardiyası’ belgeselinin ilk gösterimi Aziz Vukolos Kilisesi’nde

Soma maden faciasına giden süreci, katliamdan sonra yaşananları ve adalet arayışını konu alan “Paşa Vardiyası” belgeseli 8 Kasım’da Aziz Vukolos Kilisesi’nde izleyicilerle buluşacak.

DUVAR – Soma’daki kömür ocağı faciasında vefat eden madencilere ithafen hazırlanan “Paşa Vardiyası” belgeselinin ilk gösterimi, 8 Kasım Pazartesi Aziz Vukolos Kilisesi’nde yapılacak. Belgesel gösterimi 18.00’da başlayacak.

Yönetmenliğini facianın yaşandığı dönemde Evrensel Gazetesi muhabiri olarak olayı yerinde takip eden Sevda Aydın’ın üstlendiği belgeselin yapımcılığını ise aynı dönem Devrimci Maden İşçileri Sendikası Ege bölge temsilciliğini yapan Hacay Yılmaz yapıyor.

“Paşa Vardiyası”, maden faciasına giden süreci, sonra yaşananları ve adalet arayışını konu alıyor. Belgesel, bir yandan tarihsel bir hafıza oluşturmayı amaçlarken diğer yandan farklı ülkelerdeki sendikalarla bu acı deneyimi paylaşmayı hedefliyor.

Soma maden katliamında yaşamını yitirenlere ithafen hazırladığımız “Paşa Vardiyası” belgeselimizin ilk gösterimi 8 Kasım’da Aziz Vukolos Kilisesi’nde yapılacak. Unutturulmaya karşı belleklere bir katkısı olmasını çok isterim. pic.twitter.com/cS5xbjzoXk — Sevda Aydın (@sevdaaaydin) November 6, 2021

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