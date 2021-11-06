Yürürken sanatla buluşmak

Kültür Yolu, AKM açılışına denk getirildi, Galataport da aynı anda açılınca ortaya her adımında kültür sanatla buluşulan, deniz kenarında başlayıp Taksim AKM’de biten ve Beyoğlu’na marka değeri katan bir yol ortaya çıktı.

Aslında AKM ile Galataport arasındaki yolu “Kültür Yolu” olarak tanımlama fikri iki yıl önce ortaya atılmıştı. Ancak pandemi yüzünden Beyoğlu’nu markalamaya yönelik bu proje bekledi ve AKM’nin açılışına denk getirilerek Cumhuriyet Bayramı’nda başlatıldı. Galataport’tan AKM’ye kadar 3.5 kilometreyi aşan bu yolda 45 özel sergi ve proje, binden fazla sanatçı, 75 konser, 45 atölye çalışması ve on sanatçı performansı 65 noktada 14 Kasım’a kadar halkla buluşuyor. Edebiyat ve şiir söyleşileri, çocuk atölyeleri, Galata Kulesi üzerinde video mapping de eksik değil. Dini mekânlar da Beyoğlu Kültür Yolu’nu içinde. St. Antoine Kilisesi’nde heykel, Taksim Camisi’nde hat, tezhip, minyatür, kalemişi, ebru, çini ve seramik gibi geleneksel sanatların 29 sanatçı tarafından yeni yorumları ve Hü Heykel yerleştirmesi var. Galata Mevlevihanesi, Hacı Bektaş-ı Veli sergisiyle katkıda bulunuyor.

Küratörlüğünü Erdem Akan’ın yaptığı Işık Yolu Tasarım Sergisi, Gezi Parkı’ndan Galataport İstanbul’a kadar İstiklal Caddesi hattı üzerinde 14 sanatçının 11 ışık tasarımı/yerleştirmesini kapsıyor. Sergide Alexis Şanal, Burcu Büyükünal, Burcu Sülek, Gülşah Cantaş, Melike Altınışık, Meriç Kara, Nihal Akarsu-Canan Tulca, Sema Topaloğlu, Şule Koç, Selva Gürdoğan-Derya İyikul, Zeynep Tümertekin-Ceren Özşahin’in eserleri yer alıyor.

“Yaya Sergisi” kapsamında Beyoğlu Santa Maria Kilisesi’nde Ayşe Erkmen’in bir işi sergileniyor. Galata Kulesi’nin önünden Tophane’ye inen Lülecihendek Caddesi boyunca ışıklı sergiler ve önlerinde size bilgi vermek için bekleyen gençler var. AKM’nin yeni binasının içindeki sergiler bu sayfada daha önce yayımlandığı için tekrarlamıyoruz. Operanın fuayesinde Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen bir yapay zekâ piyanosu, piyanistsiz olarak çağdaş bestecileri seslendirirken gençlerin ilgisini çekiyor. 27 bin kitaptan oluşan ve Cem Hakko tarafından hibe edilen Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi ise AKM’nin yeni bir zenginliği, kitaplar ancak burada incelenebiliyor.

14 KASIM’A KADAR…

Beyoğlu Kültür Yolu üzerinde Eski Maksim Gazinosu’ndaki Dönüşüm Taksim Maksim sergisi, Gezi Parkı, Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu’nda bulunan sanat galerileri ve müzeler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gezi Parkı’ndan Galataport’a kadar Beyoğlu sokakları da bu festivalin aktörleri. Galataport’ta Kültür Yolu Ara Güler Fotoğraf ve Monet ve Arkadaşları Dijital sergileriyle sona eriyor.

Elbette Kültür Yolu üzerindeki müze ve sanat galerileri kendi takvimlerini uygulayacaklar ama Festival 14 Kasım’da sona eriyor. Güzel havalarda gezmek isteyenlere iyi bir fırsat.

Cumhuriyet Gazetesi