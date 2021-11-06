PATRİK HAZRETLERİ GENÇLERLE BİRLİKTE

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 5 Kasım 2021, Cuma akşamı, Peder Şirvan Mürzyan refakatinde Florya Aqua Alışveriş Merkezi’ni ziyaret etti ve bowling turnuvasına katılan Ermeni gençleriyle bir araya geldi.

Ruhani Önderimiz, sayıca 150’den fazla olan gençlere hitap etti ve pandemi sonrası gençlerin bu vesileyle toplanmalarından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Patrik Hazretleri, Ermeni gençlerinin birbirlerini tanımaya, birbirleriyle eğlenmeye ve sohbet etmeye ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, gençler için benzer fırsatlar yaratmanın önemine değindi. Bu vesileyle, turnuvanın organizatörlerini takdir etti ve gençleri Patrikhane’ye de davet etti. Ruhani Önderimiz, cemaatimiz evlatlarına birliktelik ve esenlik dileklerinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/