‘Hedefimiz 2023’te 404 millet bahçesi’

Gülden Çoktan – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 404 Millet Bahçesi projesini 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını söyledi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Gabar’da terörü gömdük, Bestler Deresi’nde terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi teröristlerle birlikte hareket ettiler, onları da gömdük. Hani siz teröre karşıydınız?” dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi açılışını gerçekleştiren Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Ümraniye’ye 490 bin metrekare büyüklüğe sahip iki millet bahçesi sözü vermiştik. Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz inşallah Ümraniye’mizin sembol mekanlarından biri haline gelecektir… Ecdat yadigarı, medeniyetler beşiği, dünyanın gözdesi bu şehri İstanbul’u hak ettiği yere getirmek için attığımız her adımın izlerini beraberce takip ediyoruz… Ülkemizin dört bir yanında inşa etmeyi planladığımız Millet Bahçeleri projelerimizin önemli bir kısmını İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik. Bunlardan 111’ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz, 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. Geçtiğimiz hafta Ankara’da açtığımız millet bahçesini 1 haftada 1 milyon vatandaşımız ziyaret etti. En büyük proje, Atatürk Havalimanı’na yapılacak 7.7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçesi olacak. İnşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacak.”

Ümraniye’nin çarpık şehirleşmenin tüm sıkıntılarını yaşamış bir ilçe olduğunu belirten Erdoğan, “Ümraniye ismi medyada ancak öldürülen işçilerle ya patlayan çöplüğüyle ya da sefalet görüntüleri ile yer alırdı. Kim vardı o zaman buranın belediyesinde. CHP. CHP denilince akla ne gelir, çöp, çamur, çukur, pislik. Bu gelir akla” dedi.

Marmara’ya koruma

İstanbul ile birlikte 6 ili kapsayan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi”nin ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Aldığımız bu kararla ekolojik, doğal, tarihi, kültürel, estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi’mizi koruma altına alarak, bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz. Dünya markası İstanbul’u tarihine, şanına ve güzelliğine yakışır bir konuma getirmekte kararlıyız. Her ne kadar birileri, bu CHP zihniyeti ‘Zulüm 1453’te başladı’ dese de asıl niyetlerini ele veriyorsa da biz 2053 vizyonumuzda fethi, lafzı ve manasıyla yeni nesillerin zihinlerine ve gönüllerine kazımaya devam edeceğiz.”

‘Onları da gömeceğiz’

Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet, güvenlik, enerji, tarım temeller üzerinde yükseltmek için başlattıkları mücadeleyi sanayiden spora, çevreden sosyal desteklere kadar her alana yayarak bugünlere geldiklerini belirten Erdoğan devamla şunları kaydetti: “Vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar nice engeli aşarak ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalıştık, çabaladık. Gabar’da terörü gömdük. Bestler Deresi’nde terörü gömdük. Yine aynı şekilde Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde. Bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla beraber, CHP’de onlarla beraber, diğerleri de onlarla beraber. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız? Hani terörün karşısındaydınız? Ne çabuk manevra yaptınız. Kusura bakmayın… İHA’larımızla SİHA’larımızla Akıncı’larımızla evvelallah her yerde varız. Libya’da varız, Azerbaycan’da varız, Karabağ’da varız, varız da varız. Suriye’de terör örgütüyle mücadelemizi veriyoruz. Suriye’de terör örgütüyle mücadele verirken, Bay Kemal Suriye’yle ahbaplık yapıyor. Bay Kemal, sen Suriye’deki teröristlerle beraber ol, PKK’yla YPG’yle beraber ol, PYD’yle beraber ol, onları da gömeceğiz.”

‘Kararlı gidişimizden Avrupa ve dünya şaşkın’

Gerçekleştirilen yapısal dönüşümler sayesinde ekonominin iç ve dış şoklara karşı dayanıklı hale getirildiğini belirten Erdoğan, bu sayede koronavirüs salgını sürecinde bile hâlâ yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle yola devam edildiğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: “Bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın. Dünya şaşkın. Çünkü onlar böyle bir şeyi bizden beklemiyorlardı. Ama şu anda bu gidişi görünce şok oldular. Üstelik tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda biz sürekli ve giderek artan oranlarda büyüyerek sadece şoklara karşı dayanıklılığımızı değil aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9’u aşacak. Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ni ilan ederek kendimize hemen yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk. Güney sınırlarından Kafkasya’ya, Akdeniz ve Ege’den Karadeniz’e kadar dört bir yanımız güvenlik krizleriyle sarsılırken sadece Türkiye’nin çıkarlarını korumakla kalmayıp dostlara da güven ve destek veren bir yere yükselmeyi başardık… İnşallah şu Karadeniz’den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak.”

‘Örnek demokrasiyiz’

“Demokrasisi bu kadar güçlü ve evvelallah 20 yıldır daha da onu güçlü kılmaya çalışan bir ülkeyiz. Demokrasiyi güçlendirmede attığımız bu adımlarla elhamdülillah dünyada örnek bir ülkeyiz” diyen Erdoğan bunun karşılığını bugün aldıklarını, gelecek nesillere de güçlü bir miras bıraktıklarını söyledi. Erdoğan, “Hiç şüphesiz karşımızdakiler boş durmuyor. Türkiye’yi terör örgütleriyle darbecilerle beşinci kol faaliyetleriyle uluslararası sistemdeki çarpıklıkların sağladığı imkanlarla köşeye sıkıştırma çabaları kesintisiz sürüyor… İşte bunun için ülkemiz ve milletimiz bakımından 2023 önemli bir dönemeçtir” diye devam etti.

Dibeybe’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Millet Bahçesi’nde basketbol oynayan gençleri görünce yanlarına giderek oyuna dahil oldu ve bir süre gençlerle basketbol oynadı. Erdoğan’a, oyunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da Türkiye’nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Aliyev’in iş birliği kitap oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son 18 yıldaki görüşmeleri, ortak açıklamaları ve katıldıkları toplantılar, “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” ismiyle kitaplaştı.

Bakü’deki Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nda, Azerbaycanlı Milletvekili Melahet İbrahimkızı’nın hazırladığı, editörlüğünü AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, danışmanlığını ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın yaptığı kitabın tanıtımı yapıldı. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İbrahimkızı, Çalık ve Ünüvar’ın yanı sıra Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç ve Azerbaycanlı milletvekilleri de katıldı. AK Partili Çalık, Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşliğinin, liderlerin güçlü duruşuyla daha da pekiştiğini söyledi. Çalık, “İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan beraber yol yürüyen yol arkadaşlarıdır. İkisi de vatanları için gözlerini kırpmayan liderler. İkisi de ülkelerine ve devletlerine sevdalı” diye konuştu. Azerbaycan Türkçesiyle kaleme alınan kitapta Aliyev ve Erdoğan’ın ikili ve çok taraflı toplantılardaki konuşmaları ve fotoğrafları yer alıyor. l BAKÜ AA

Milliyet Gazetesi