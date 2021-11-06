Bosna diken üstünde

Sırp lider Dodik’in tehlikeli açıklamalarıyla tansiyonun yükseldiği Bosna Hersek’te halk endişeli. Soykırımdan kurtulan Bosnalılar, 1990’lardan beri en kötü günleri yaşadıklarını söylüyor

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in son zamanlardaki açıklamaları nedeniyle bölge halkı adeta diken üstünde yaşıyor. Dodik’in ayrılıkçı söylemleri giderek büyüdü ve “Bosna Hersek’te yeniden savaş olur mu?” sorularını gündeme getirdi. Al Jazeera kanalı Bosna halkıyla yaşanan gerilimi konuştu.

‘AİLEMİ KAYBETMİŞTİM’

Bölge tansiyonunun 1990’lardaki savaş günlerinden beri en yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken haberde “Bosnalılar, Sırp ordusunun oluşturulma çabasının şiddete yol açabileceğinden endişeli” denildi. Görüşlerine başvurulan Srebrenitsa’da imam ve öğretmen olan Ahmed Hrustanovic, ailesinin hayatından endişe ettiğini belirterek, “Soykırımdan kurtulan biri olarak yine böylesi korkulara kapıldığımıza inanıyorum” dedi. Srebrenitsa soykırımında babasını, dedelerini, amcalarını kaybeden ve evine 2014 yılında dönebilen Ahmed Hrustanovic, şimdilerde ise 4 çocuğu ve ailesiyle bölgeden yine ayrılmak zorunda kalma ihtimalinin olduğuna dikkat çekti.

AYRILIKÇI SÖYLEMLER

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasıc “Soykırımdan kurtulan çok sayıda kişi şimdilerde tek başına yaşıyor. Halk arasında bir sürü dedikodu ve 1990’lardaki gibi korku yayan söylentiler dolaşıyor. Durum şu an gerçekten karışık” dedi. Dodik, 1992-1995’te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması’nın aslına dönülmediği takdirde ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) bağımsızlığını ilan edeceğini söylemişti. Dodik ayrıca “kendi ordularını kurmaya” yönelik açıklamalarda da bulunmuştu.

“TÜM TARAFLAR TÜRKİYE’NİN ROL OYNAMASINI İSTİYOR”

DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada, Bosna Hersek’te ciddi kırılganlık ve gerginlik olduğunu belirterek, “Balkan ülkelerinin tamamının Türkiye’ye bakışı son derece olumludur. Türkiye’nin orada rol oynamasını istiyor Bosna Hersek’teki tüm taraflar” demişti. Avrupa Birliği de Bosna Hersek’te Sırp lider Dodik’in ayrılıkçı söylemleri sonrası tırmanan siyasi krizin ciddi endişe kaynağı olduğunu, bölücü söylemlerin sonlandırılması gerektiğini bildirmişti.

Sabah Gazetesi