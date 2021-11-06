Beyoğlu’nda bir çapkın

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|Haluk Uluhan
Bu köşe binada, daracık bir odada, kan ter içinde geceler geçiren, şarkî hanımları rüyasında gören bu genç adam Bohemya’da, günümüz Çek Cumhuriyeti’nde Dux (Duchcov) kentinde 1798’de ölür. Dux mezarlığında gömülü olduğu kesin de her nedense mezarı tam olarak bilinmez. Onun yerine küçük şapelde bir plaketle anılmaktadır…
İstanbul’daki Küçük İtalya’dan, yani bugün İtalyan Konsolosluğu olan Venedik Sarayı’ndan yukarıya, İstiklal Caddesi’ne dik bir merdiven ve dar bir yokuştan tırmanırken piyano virtüözü Anna Grosser-Rilke’nin şahnişinli kırmızı evini solda bırakıp biraz daha tırmanınca alışılmadık bir köşeye gelinir. Sokağa kıvrılmadan sağınızda kalan köşe binaya bir bakınız. Burası Tomtom ile Postacılar sokakların köşesidir.
Bailo bu gence yanında bir Türk yeniçeri olmadan sokağa çıkmayı yasaklıyor. Sıkıcı bir durum… Delikanlının bir görevi var nihayet. Ancak her istediğinde sokağa çıkamıyor ve istedikleriyle görüşemiyor. Kahramanımızın hamisi sanki şu ihtiyar Bailo. Her zaman kendisine eşlik edecek bir yeniçeri de yok ki. Hep dapdaracık evde mi oturacak? Hem, egzotik İstanbul onu çok etkiliyor. Kılık değiştirerek çapkınlık yapmaya sokaklara tek başına çıktığını hayâl edersek, çok da haksızlık etmiş olmayız herhalde. Ya refakatçi yeniçeriler? Neler yaşanmıştır acaba?
Bu Venedikli genç adamın İstanbul’a geliş sebebi Kont Claude Alexandre de Bonneval ile görüşmek, istişarede bulunmak, Papalık makamına bilgi aktarmaktır. Bu kont hazretleri ise 1675 doğumlu bir Fransız soylusu, askeri dehâsı ve maceraperest… Ülkesinde sorunlar yaşamış, hapislerde yatmış, kovulmuş bir asker. Kont Bonneval’in vazifesi, Osmanlı topçusuna humbara adı verilen, kısa ve küt, havana benzer topların imâl ve kullanımını öğretmek. Comte Claude Alexandre de Bonneval Müslümanlığa geçer, Ahmet adını alır ve Osmanlı topçuluğunda vazgeçilmez bir Paşa olur. Limana inen bir yokuşta oturmaktadır Humbaracı Ahmet Paşa – muhtemelen bugün kendi adıyla, yani Kumbaracı Yokuşu diye anılan yolda. İşyeri ise o sıralarda etraflı bir tadilat geçirmekte olan Tophane-i Âmire ve önündeki geniş talim alanı.
Bu köşe binada, daracık bir odada, kan ter içinde geceler geçiren, şarkî hanımları rüyasında gören bu genç adam Bohemya’da, günümüz Çek Cumhuriyeti’nde Dux (Duchcov) kentinde 1798’de ölür. Dux mezarlığında gömülü olduğu kesin de her nedense mezarı tam olarak bilinmez. Onun yerine küçük şapelde bir plaketle anılmaktadır.
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