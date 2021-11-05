KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TOPLULUĞU’NUN ERMENİSTAN CUMHURİYETİ DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 20. YILDÖNÜMÜNE HAZIRLANIYOR

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 5 Kasım 2021, Cuma sabahı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu’nun Ermenistan Cumhuriyeti daimi temsilcisi Sahak Sarksyan ve müsteşar Nağaş Hagopyan’ı makamında kabul etti.

Ziyaretçiler, Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’nin 20. yıldönümünü kutlamaya hazırlandıklarını ve bu bağlamda etkinlik organize ettiklerini belirttiler. Etkinliğin ayrıntıları hakkında Patrik Hazretleri’ne ayrıntılı bilgi verdikten sonra, kendisini etkinliğe onur konuğu olarak davet ettiler. Öte yandan, temsilciliğin faaliyetleri hakkında kısa bilgiler sundular.

Patrik Hazretleri, temsilciliğin kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle memnuniyetini belirtti ve ziyaretçilere tüm çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/