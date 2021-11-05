Karabağ sporcuları Avrupa Geleneksel Karate Şampiyonası’ndan zaferle döndü

30-31 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Geleneksel Karate Şampiyonası’nda (ETKF) 21-35 yaş yarışmasında Artsakhlı (Karabağ) Mikhail Mkhitaryan birincilik kazandı.

Mikhail Mkhitaryan’ın kişisel antrenörü Ashot Mkhitaryan Artsakhlı sporcuların preformanslarıyla ilgili açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Şampiyonasına farklı ülkelerden 1100, Artsakh’tan ise 3 sporcu katıldı. 18-20 yaşları arasındaki bireysel yarışmada Mikhail Mkhitaryan altın madalya ve birincilik kazandı, Artsakh’tan Niko Poghosyan ise ikinci oldu. 2018 yılında Slovenya’daki Avrupa Şampiyonasında ve 2019 yılında Almanya’da düzenlenen Dünya Geleneksel Karate Şampiyonasında yine birinci olmuştu. Aynı zamanda Ermenistan Ulusal Olimpiyat Karate’nin altı kez şampiyonu oldu.”

ERMENİ HABER AJANSI