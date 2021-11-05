Karabağ hakkında film, Kanada Film Festivali’nde 4 dalda en iyisi olarak tanındı

Ermeni film yönetmeni Jivan Avetisyan’ın Karabağ (Artsakh) hakkında uzun metrajlı filmi “Gate of Paradise” (“Cennet kapısı”), Ontario (Kanada) Uluslararası Film Festivali’nde 4 kategoride en iyi film olarak kabul edildi. “Cennet kapısı” “En İyi Ses”, “En İyi Müzik”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Uluslararası Film” kategorilerinde birinci oldu.

Film, 22 yıllık bir aradan sonra yeniden başlayan savaşı ele almak için 2016 yılında Artsakh’a giden Alman gazeteci Robert Sternwal’ın (50 yaşındaki) hikayesini anlatıyor. Kendisi gazetecilik faaliyeti sırasında genç opera sanatçısı Sofia Marti (35 yaşında) ile tanıştı.

Robert ve Sofia’nın sık sık görüşmeleri aşka dönüşür. Sofya’nın, 1992 yılında Talış’ın düştüğü günü Robert’in, köyde esir olarak bıraktığı ve ardından savaş alanında çekilmiş fotoğraflarına sahip çıktığı kayıp foto muhabiri Edgar Martirosyan’ın kızı olduğu ortaya çıkıyor…

Film, “Fish I Art” Kültür vakfı ve “Artbox” Film şirketi tarafından Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi’nin mali desteğiyle hazırlandı.

ERMENİ HABER AJANSI