KALFAYAN OKULU YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 5 Kasım 2021, Cuma, saat 10:00’da, Başkan Diana Kamparosyan önderliğindeki Kalfayan Okulu Yöneticileri’ni kabul etti. Kabulde Rahip Harutyun Damadyan ve Rahibe Kayane Dulkadiryan da hazır bulundular.

Ziyaretçiler, 21 Kasım 2021, Pazar, gerçekleşecek Surp Badarak ile Okul Kurucusu Rahibe Srpuhi Kalfayan’ın ve Rab’de uyuyan diğer rahibelerin anılacağını belirttiler. Pandemi koşulları nedeniyle, bu yıl da sevgi sofrası düzenlenmeyeceğini söylediler. Ziyaretçiler, öte yandan, pederane takdislerini sunması için Patrik Hazretleri’ni Kalfayan Okulu’na da davet ettiler.

Ziyaretçiler, aynı zamanda ayrıntılı bir şekilde okul hakkında bilgiler sundular. Pandemi sonrası dönemde, okulda yatılı öğrenci kabulünün kısıtlı tutulduğunu ve önlemlerin daha da arttırıldığını belirttiler. Okul ve öğrenciler hakkında sohbet ederken, öğrenci sayısında azalma gözlemlendiğini söylediler. Bu bağlamda, fikir alışverişi gerçekleşti. Yöneticiler, öte yandan, okulun amacına devam edebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirttiler.

Ruhani Önderimiz, ziyaret münasebetiyle teşekkür ederken, Kalfayan Okulu’nun özel anlamına değindi. Aktarılan bilgileri dinleyen Patrik Hazretleri, okulu ayakta tutmak için yöneticilerin sarf ettiği çabayı takdir etti. Özellikle Diana Kamparosyan’ın öğrenci sayısını artırma çabasıyla geçmişte yürüttüğü çalışmalara değindi. Fakat ne yazık ki, pandemi dönemi okullarımızda olumsuz etkilerini gösterirken Kalfayan Okulu da bu olumsuz tablodan etkilenmişti. Patrik Hazretleri, bu bağlamda pederane öğütlerde bulundu ve başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/