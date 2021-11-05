Ermenistan’a ‘koridor’ çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin, Kafkasların, “zenginliği paylaşma, mutluluğu çoğaltma” bölgesine dönüşmesini istediğini, Ermenistan’ın kontrolünde olan 46 kilometrelik Batı Zengezur koridorunun açılarak ülkeler ve kıtalar arası ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Şentop, “Ermenistan’ın da bu konuda kendi geleceğini düşünerek cesur, yapıcı bir tutum sergilemesini bekliyoruz” dedi. TBMM Halkla İlişkiler Sergi salonunda düzenlenen “Azerbaycan’ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi”nin açılışına katılan Şentop, sergideki fotoğrafların 30 yıllık işgal sürecinde yaşanan derin acıların dili olduğunu vurguladı. ‘Büyük engel kalktı’ Azerbaycan’ın kazandığı zafer ile birlikte Kafkaslar’da kalıcı barış ve iş birliğinin önüne konulan büyük bir engelin kaldırıldığının altını çizen Şentop, “Bu hususta Ermenistan’ın da yapıcı bir yaklaşım sergilemesi için fırsat oluşmuştur. Kafkasların ortak huzur ve refahını temin etmek için önce 9 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşmasının hükümlerine riayet edilerek barış anlaşması imzalanması gerekmektedir” diye konuştu. Ermenistan’ın kontrolünde olan 46 kilometrelik Batı Zengezur koridorunun açılarak ülkeler ve kıtalar arası ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Şentop, “Ermenistan’ın da bu konuda kendi geleceğini düşünerek cesur, yapıcı bir tutum sergilemesini bekliyoruz” dedi. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da, savaşın sahada bittiğini, masada başladığını ifade ederek, “Bugün Zengezur koridorunun açılması önümüzdedir. Türkiye Ermenistan ilişkilerinin kurulması gündemdedir. Bu da iki kardeşin paralel adımları neticesinde inşallah zaferimizle bitecektir. Kafkaslara uzun müddetli sulh gelecektir” diye konuştu. l ANKARA Milliyet Milliyet Gazetesi