Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile AB arasında vize serbestisi konusunda bir diyalog başlatmak için çalışıyor

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında vize serbestisi konusunda bir diyalog başlatmak için hedefe yönelik çalışmalar yürütüyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorgyan, Avrupa Entegrasyonu ve Mali-Kredi ve Bütçe İşleri Ulusal Meclis Daimi Komitelerinin ortak oturumunda 2022 devlet bütçesi taslağının tartışılmasında bu konuda güvence verdi.

Önce Ermenistan’ın farklı bölümlerinin AB ile işbirliğinin süreklilik arz ettiğini temin etti.

Ermenistan ile AB arasında vize serbestisi konulu bir diyalogun başlatılmasına atıfta bulunarak, güvence verdi. “Dışişleri Bakanlığı bu konuda hem AB kurumlarıyla hem de AB üye ülkeleriyle birlikte çalışıyor. Tabii ki, koronavirüs bu lansman için düzenlemelerin sonuçlandırılmasına yardımcı olmuyor. “Zamanında bir başlangıç ​​sağlamak için bu konuda bazı ‘ödevlerimiz’ olduğunu düşünüyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu