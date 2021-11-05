Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye ve Azerbaycan davet edilmedi! Ermenistan davet edilen ülkeler listesinde

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden‘ın seçim vaatlerinden biri olarak bilinen Global Demokrasi Zirvesi, 9-10 Aralık’ta çevrimiçi olarak düzenlenecek. Demokrasinin, insan haklarının, özgür ve adil seçimlerin öneminin altı çizileceği zirveye Türkiye ve Azerbaycan’ın çağrılmadığı ortaya çıktı. Ermenistan davet edilen ülkeler listesinde.

Biden’ın yardımcılarının düzenlenecek bu çevrimiçi zirvenin gündemini ve katılımcılarını belirlemeye çalıştığı belirtilirken çalışmaların çoğu gizli tutuluyor. POLITICO‘nun dış haberler muhabiri Nahal Toosi‘nin elde ettiği katılımcı listesinde 106 ülke bulunuyor. Henüz kesinleşmemiş 106 ülkenin yer aldığı listede Türkiye ve Azerbaycan bulunmuyor.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nden (ANCA) yapılan açıklamada “Bu, Türkiye’nin neo-Osmanlı diktatörlüğüne ve Azerbaycan’ın petrol monarşisine sert ama beklenen bir azarlamadır.” ifade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI