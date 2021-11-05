Azeri oligarkın Londra’daki maceraları

Londra’daki Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, İngiliz Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) Azerbaycanlı milletvekili Javanshir Feyziev’in aile üyelerinin hesaplarında bulunan 15,3 milyon sterlin (35 milyon manat) tutuklanması talebini değerlendirdi. Haqqin.az, The Evening Standard’a atıfta bulunarak duruşmanın gidişatı hakkında bilgi veriyor.

NCA, Parvana, Orhan ve Elman Feyziev’in Azerbaycanlı bir milletvekili tarafından kendilerine verilen kirli yolsuzluk parası pahasına zengin olduklarını iddia ediyor. Aile üyeleri, paranın Faiziev’in yasal ticari faaliyetleri yoluyla elde edildiğini belirterek suçlamaları reddediyor. “Azerbaycan’ın en zengin oligarklarından biri ve ailesi için Currents-park’ın önündeki Cumberland-Terrace konutlarında bir ev satın aldı. Gazete, “Feyziev, karısına ve oğluna İngiltere’de yaşamak için yatırım vizesi alabilmesi için milyonlarca pound verdi” diye yazıyor.

NCA avukatı Collingwood Thompson, Londra’daki Westminster Hukuk Mahkemesi’ne paranın yasadışı yollardan elde edildiğini ve sahte belgeler ve sözleşmeler yardımıyla Azerbaycan’dan kaçırıldığını söyledi. Thompson’a göre, Feziyev’in kara para aklamasında Estonya ve Letonya’dan sahte şirketler kullanıldı. Avukat, parasının aslında “yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini garanti eder. Sonuç olarak, kolluk kuvvetleri Parvana Feyzieva’nın hesaplarından 7,8 milyon ve Orhan Javanshir’in hesaplarından 6,5 milyonu dondurdu.

Collingwood Thompson, Javanshir Feyziev’in büyük ilaç şirketi Avromed’in kurucu ortağı olduğunu da sözlerine ekledi. Dondurulan fonlar, o şirket tarafından kontrol edilen banka hesaplarından gönderildi.

Mahkeme duruşmaları üç hafta sürecek.

Ermenistan Kamu Radyosu