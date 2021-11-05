Artsakh Ermenileri Azerbaycan kontrolünde yaşayamaz

Hem Birinci hem de İkinci Artsakh savaşlarında yaşananlar, Artsakh Ermenilerinin Azerbaycan kontrolünde yaşayamayacağını açıkça göstermektedir.

EC Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gorgyan, 2022 devlet bütçesi taslağının Ulusal Meclis Daimi Komitelerinin ortak oturumunda tartışılması sırasında bunu söyledi.

“Hayastan” fraksiyonundan Armen Rüstemyan, “Kurtuluşun Tanınması” fikrinin olduğunu belirtti. Milletvekili, “Özel olarak ‘kurtuluş için ayrılık’ demiyorum, ‘kurtuluş için tanıma’ diyorum ki, kendi kaderini tayin hakkına aykırı olmasın” dedi ve kararın uygulanıp uygulanmadığını sordu.

Bakan Yardımcısı vurguladı. “Birinci ve İkinci Artsakh Savaşları sırasında yaşananlar, Artsakh Ermenilerinin Azerbaycan kontrolünde yaşayamayacağını açıkça göstermektedir. Yani aslında bir imha politikası izlediği için. “Bugün bunun en iyi kanıtı, Azerbaycan’ın kontrolü altındaki topraklarda Ermenilerin tamamen yokluğudur.”

Gorgyan, milletvekilinin bahsettiği ilkenin bu gerçeğin açıkça doğrulandığını kaydetti. “Azerbaycan kontrolünde Artsakh Ermenilerinin yok edilmekle tehdit edildiği yaklaşımını, hem konuşmamızda hem de müzakereler sırasında ortaya koyduğumuz doğru, güvenilir, inandırıcı tezi düşünüyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu