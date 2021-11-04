Jineps Kasım 2021 sayısı çıktı

Bu ay manşette, Rusya Genel Nüfus Sayımını, yarattığı ve uzun süre devam edeceği muhtemel etnik isme dair tartışmalar yer alıyor.

Jineps gazetesi kasım sayısıyla yayın hayatına devam ediyor.

Bu ay gazetede;

*Rusya Genel Nüfus Sayımını, yarattığı ve uzun süre devam edeceği muhtemel etnik isme dair tartışmaları,

*”Küçük Prens”in Lazca ve Kürtçeden sonra Adigece sesli kitap haline getirilmesi,

*İstanbul Kafkas Kültür Derneği bünyesinde düzenlenen ve 1-5 yaş arası çocuklara Çerkesçe öğretmeyi hedefleyen “NANU Çocuk Oyun Grubu”,

*Gürcistan’ın Rusya sınırı konusunda Abhazya’yı yok sayma çabaları,

*Seteney sayfalarında DÇB Başkanı’na karşı tepkileri, çeşitli haber ve yazıları bulabilirsiniz.

Söyleşilerde ise; tasarımcı Lalina Saralp’i, yayıncılık üzerine sohbetleri, “İŞte GENÇler”i, Adrasan Gençlik Kampı’nı, İstanbul’da ikincisi açılan Çerkes Soykırım ve Sürgünü Anıtı’nı okuyabilirsiniz.

Güncel konularda Soçi-Türkiye arasında doğrudan feribot seferi planlandığının müjdesini, 25 yıldan sonra Türkiye’ye gelen Kabardinka ve ekoloji – çevre haberleri yer alıyor.

Türkiye sayfalarında da 10 Ekim katliamı anma etkinliklerini ve katliamı yaşayan Seyfullah Gücükatalak’ın paylaşımını, Vartinis katliamını, Suruç davasını, Avrupa Konseyi’nin Kavala uyarısını, 10 büyükelçinin ortak çağrısını bulabilirsiniz.

Bunun yanında mitoloji sayfaları, araştırma yazıları, kültür-sanat etkinlik haberleri ve köşe yazıları bu ayki Jineps’te.

Gazeteyi okumak için burayı tıklayın.

(AÖ)

bianet