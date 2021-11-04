İzmir’deki arkeolojik kazılar için mobil DNA merkezi kuruldu

İzmir’deki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı’ndaki arkeolojik kazılardan çıkarılan buluntuların incelenmesi için Antik DNA Araştırma Merkezi oluşturuldu.

Kazı çalışmalarına destek veren kurumlar arasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Selçuk’ta kurulan mobil DNA merkezinde buluntulara ilişkin geniş çaplı araştırmalar gerçekleştirilecek. Merkez sayesinde önemli buluntular ve DNA bilgileri artık yurt dışındaki merkezlere gönderilmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, bölgeden elde edilen organik malzemelerin DNA’sının mobil merkezde antropolog ve genetik uzmanlar tarafından çözümleneceğini kaydetti.

“Çok önemli DNA bulguları yurt dışına gönderiliyordu”

DNA araştırmalarının çok pahalı olduğuna dikkati çeken Mimaroğlu, “Çok önemli DNA bulguları yurt dışına gönderiliyordu. İnsan DNA’sı çok önemli bir materyal olduğu için bu bilgileri dışarıyla paylaşmanın doğru olmadığı düşüncesiyle böyle bir merkez oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Arkeolojik kazılar için sponsor desteğinin önemli olduğunu ifade eden Mimaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Ticaret Odası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Selçuk Belediyesi tarafından da desteklendiklerini, analizler için İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden katkı aldıklarını aktardı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Araştırma Görevlisi Fırat Baranaydın ise 2018 yılından beri uzman ekip, akademisyenler ve mezunlarıyla birlikte bölgedeki kazı çalışmalarına katkı sunduklarını belirtti.

Baranaydın, İstanbul Gelişim Üniversitesinde görevli malzeme mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Cansu Noberi ile kilise, Helenistik dönem yapıları ve seramiklerde birçok malzemenin analizini yaptıklarına dikkati çekti.

https://www.trthaber.com/haber/guncel/izmirdeki-arkeolojik-kazilar-icin-mobil-dna-merkezi-kuruldu-622963.html