İtalyan rahibe, Vatikan yönetiminde en üst düzeydeki 2. göreve atandı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir İtalyan rahibeyi Vatikan’ın yönetiminden sorumlu en üst düzeydeki ikinci göreve atadı.

İtalyan 52 yaşındaki rahibe Raffaella Petrini’nin bu göreve atanması, 84 yaşındaki Papa Francis’in kadınların toplumdaki liderliğine verdiği önemin işareti olarak yorumlandı. Petrini, Vatikan Şehir Devleti Yönetimi Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

Dünyanın en küçük devleti olarak bilinen Vatikan’da 2 binden fazla görevli çalışıyor.

İtalya’nın ekonomi ve işletme alanında önemli üniversitelerinden LUISS’den mezun Petrini’nin bu göreve getirilmesi, Papa Francis’in göreve geldiğinden bu yana kadın erkek eşitliği konusunda yaptığı konuşmaların Vatikan’da eyleme dönüşmesinin artık açık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Vatikan’daki yönetim, polis, itfaiyeciler, sağlık hizmetleri, müzeler, bakım ve ofis personeli gibi servislerle birlikte Vatikan Şehri’nin günlük çalışmalarını denetmekten sorumlu.

Vatikan yönetiminde üst düzey görev alan kadın sayısı artıyor

Daha önce bu görevi yapan başpiskopos ise Vatikan yönetimindeki en sorumlu kişi olarak atandı.

Papa Francis, ağustos ayında İtalyan rahibe Alessandra Smerilli’yi adalet ve kalkınma konularından sorumlu geçici sekreter görevine atamıştı. Papa Francis, Fransız rahibe Nathalie Becquart ise şubat ayında dünya piskoposlarının toplantılarını organize etmekten sorumlu müsteşar yardımcısı görevine getirirken, İtalyan hakim Catia Summaria’yı Vatikan İstinaf Mahkemesi’ne tayin etmişti.

Papa Francis ayrıca, 6 kadına Vatikan’ın yönetimini üstlenen konseyde yine önemli görevler vermişti.

Euronews