HDP’li Paylan’dan Bakan Çavuşoğlu’na: Bir ülkenin soydaşları değil, yurttaşları olur

“Ben o koltukta otursam ‘Vatandaşlarımız’ derim”

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Plan Bütçe Komisyonu’nda devam eden Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçe görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu bütçe sunuşunda kullandığı ‘soydaşlık’ vurgusu nedeniyle eleştirdi. Paylan Çavuşoğlu’na “Bir ülkenin soydaşları değil, yurttaşları olur” dedi.

Paylan, “Geçen yıl sunumuzda üç kez soydaşlarımız dediniz, bu yıl on kez demişsiniz. Bir ülkenin soydaşları değil yurttaşları olur. Burada Ermeni, Kürt, Arap kimlikli yurttaşlarımız var. O koltukta herhangi birimiz oturabiliriz. Ben o koltukta ‘soydaşlarım’ desem yanlış anlaşılır. Oysa ben o koltukta otursam ‘Vatandaşlarımız’ derim” diye konuştu.

T24