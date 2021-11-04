Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarı İngiltere Parlamentosu’nda görüşülecek

Birleşik Krallık’ın Ermeni Ulusal Komitesi’nin bildirdiğine göre İngiltere Parlamentosu’nda Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısı görüşülecek.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda Ermeni Soykırımını tanıyan yasa tasarısının ilk oylaması 9 Kasım’da yapılacak.

Ermeni Ulusal Komitesi’nden yapılan açıklamada “Tasarı bu aşamayı geçerse Büyük Britanya Ermeni Soykırımı’nın resmi olarak tanınmasına bir adım daha yaklaşacak.” ifade edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/04/Ermeni-Soykırımı-İngiltere/218938