Bulgaristan’lı Ermeni besteci, Sofya’nın onursal vatandaşı oldu



Ünlü Bulgaristanlı Ermeni besteci, kemancı Haykashot Aghasyan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın Onursal vatandaşı unvanına layık görüldü.

Haykashot Aghasyan, Bulgaristan’da meşhur şarkıların yazarıdır, yazdığı “Yaşlanmayan Aşk” şarkısı Bulgarların en popüler şarkılarından biri haline gelmiştir. Birçok ödül kaznmıştır şimdiye kadar. “Mama / Mayrik” adlı şarkısı, 2015 yılında Bükreş’te düzenlenen uluslararası yarışmada “Grand Prix” kazandı. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1636013946&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F11%2F04%2FBulgaristan-Ermeni-besteci%2F218930&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1636013944222&bpp=2&bdt=615&idt=2&shv=r20211101&mjsv=m202110280101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D162e47565cd7093a-2222da5a08cb0029%3AT%3D1635890556%3ART%3D1635890556%3AS%3DALNI_MZsDKXOGvKrbNycUfrABIIyuGw4_w&prev_fmts=0x0%2C1194x280&nras=3&correlator=1774271423531&frm=20&pv=1&ga_vid=1194222840.1635890553&ga_sid=1636013944&ga_hid=241550205&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&adx=27&ady=971&biw=1194&bih=658&scr_x=0&scr_y=0&eid=31063387%2C31063222&oid=2&pvsid=940678094556632&pem=428&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1194%2C658&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=NCXniJeud2&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=1796

2009 yılında Bulgaristan Cumhurbaşkanı tarafından Cyril ve Methodius Nişanı, 2016 yılında Ermenistan Diaspora Bakanlığı tarafından Komitas Ödülü’ne layık görüldü.

Uzun yıllar gençlik tiyatrosunun müzik direktörlüğünü yaptı, piyanist olarak orkestralarla birlikte sahne aldı, keman ve viyola da çaldı, bazen yazdığı şarkıları da seslendirdi. Özellikle Aghasyan’ın yazdığı çocuk şarkıları çok seviliyor.

Haykashot Aghasyan, 2019 yılında “ORER” dergisine verdiği röportajda şunları söyledi: “Hayatımdan ve müziğimden memnunum, benim için sınır yok, tanınma ve sevgi var.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/04/Bulgaristan-Ermeni-besteci/218930