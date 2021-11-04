Auschwitz toplama kampından kalan dövme setinin satışı engellendi

İsrail’de Auschwitz toplama kampında mahkumların numaralarını dövme yapmak için kullanılan set satışa çıktı. Ancak İsrail mahkemesi, satışı durdurma kararı aldı.

DUVAR – İsrail’de İkinci Dünya Savaşı sırasında Auschwitz toplama kampında kullanıldığı söylenen dövme aletinin satışı mahkeme kararıyla durduruldu.

Naziler tarafından kullanılan ve binlerce kişinin öldüğü Auschwitz toplama kampındaki tutsaklarca kullanıldığı belirtilen dövme aleti İsrail’de satışa çıkarıldı. Setin içerisinde her biri tırnak büyüklüğünde sekiz çelik levha bulunuyor. Her birinde bulunan rakamlar, eritilen mürekkebe batırılıp mahkumların numarasını vücutlarına kazımak için tasarlanmış.

Ancak satış fiyatı 30 bin ile 40 bin dolar arasında değişen dövme setinin satışını İsrail mahkemesi engelledi. Tel Aviv Bölge Mahkemesi, setin satılıp satılmamasına karar verene kadar satış durduruldu. ‘Her şekilde satmakta kararlı olduğunu’ dile getiren müzayedeci Meir Tzolman, kendisinin bir soykırımdan kurtulanların torunu vurguladı ve gelen tekliflerle birlikte kalıntının uygun ellere ulaşabileceğini savundu. (DIŞ HABERLER)

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