Amerikan Kongresi’nde Türkiye SİHA’ları tartışması

Senatör Menendez, Türkiye’nin insansız hava araçları ihracatına ilişkin raporunu talep eden bir değişiklik teklifini gündeme getirdi.

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Senatör Bob Menendez, Azerbaycan’ın 2020 yılında Artsakh’a karşı Bayraktar İHA’larını kullanması nedeniyle yanıt olarak, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin insansız hava araçları ihracatına ilişkin raporunu talep eden bir değişiklik teklifini gündeme getirdi.

Senatör Menendez ayrıca ABD Başkanı’nın Azerbaycan’a ABD yardımına ilişkin 907. madde kısıtlamalarından feragat etme yetkisini iptal etmek için de bir değişiklik teklifi sundu.

Bu arada, Senatör Alex Padilla, Azerbaycan’ın Artsakh’ta işlediğini savunduğu suçlarına ilişkin bir teklifte bulundu. Azerbaycan’ın yasaklı mühimmat kullanması, yabancı paralı askerler kullanması ve ABD parçaları içeren Türk İHA’larının kullanılmasının araştırılmasını istedi.

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