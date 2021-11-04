AİHM Azerbaycan’ın, Ermeni esirlerin yaşam hakkını ihlal ettiğini doğruladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2014 yılında Azerbaycan’ın esir aldığı ve işkence uyguladığı Tavuş ilçesine bağlı Verin Karmiragbyur köyü sakini Mamikon Khojoyan ile Chinari köyü sakini Karen Petrosyan’ın davalarda kararlarını açıkladı.

Avrupa Mahkemesi, Bakü’nün Ermeni esirlerin yaşam hakkını, işkence görmeme ve ayrımcılık yapmama hakkını, özgürlük ve kişisel dokunulmazlık haklarını ihlal ettiğini kabul etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan’ın her davada 40.000 euro ödemesine hükmetti.

77 yaşındaki Mamikon Khojoyan Ocak 2014’te esir alındı, iki ay sonra 4 Mart’ta Ermenistan’a döndü ve kısa bir süre sonra öldü. Adli tıp muayenesi, Khojoyan’ın ölüm nedeninin vücüdünün genel zehirlenmesi olduğunu gösterdi.

Karen Petrosyan 7 Ağustos 2014’te kayboldu, sınırı geçti ve kendisini bir Azerbaycan köyünde buldu. Kısa bir süre sonra, Azerbaycan makamları onu tutukladı ve ertesi gün kalp krizinden öldüğünü duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI