Temyiz ettikten sonra Boks Dünya Kupası’nda zafer Ermeni boksöre verildi

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda Tayland’ı temsil eden Somchai Wongusavan ile Ermeni boksör Hovhannes Bachkov arasındaki mücadelede, hakemler Bachkov’un avantajına rağmen haksız yere zaferi Tayland’ı temsil eden sporcuya vermişlerdi.

Ancak, karşılaşmanın hemen ardından, Hovhannes Hovsepyan başkanlığındaki Ermeni Boks Federasyonu, hakemlerin kararına itiraz etti ve adaleti yeniden tesis etmeye çalıştı. Sonunda, hakem komitesinin tartışmalarından sonra adalet yeniden sağlandı ve federasyonun bildirdiğine göre, Bachkov-Wongusavan final maçındaki zafer Ermeni sporcuya verildi.

Böylece tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası’nda Ermeni sporcuya karşı verilen haksız karar değişti. Ermenistan’ın Dünya Kupası yarı finalinde iki temsilcisi olacak, yani iki bronz madalya artık garantili. Bu da Ermeni boks tarihinde istisnai bir olaydır.

ERMENİ HABER AJANSI