Tarihi güzelliğe çirkin saldırı

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde bulunan peribacaları yine tarih düşmanı magandaların hedefi oldu. Peribacalarının üzerindeki çirkin yazıların özel ekiplerce silinmesinin üzerinden daha 4 ay geçmeden, tarihi yapıların üzeri yeniden utandıran yazılarla doldu. Kiminin ismini, kiminin aşkını, kimisinin de firmasının adını yazdığı peribacalarının son hali görenlerin yüreğini sızlattı.

Kayseri-Adana Karayolu’nun Yeşilhisar İlçesi Araplı mevkiinde bulunan ve sayıları 40’ı bulan peribacaları, gün geçmiyor ki magandaların hedefi olmasın. Karayolunun hemen yanında olması nedeniyle magandaların sprey boyalı saldırılarına maruz kalan peribacaları, yine utandıran görüntülere zemin oldu.

“18 ASIR BOYUNCA DOĞA YOK ETMEMİŞ AMA BİZ EDİYORUZ”

Yeşilhisar İlçesindeki peribacalarının utandıran görüntüsüne isyan eden Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, 18 yüzyıldır ayakta kalan ve ne o dönemlerde yaşayan insanların ne de doğanın zarar vermediği peribacalarının şimdiki nesil tarafından yok edilmek üzere olduğunu söyledi.

Peribacalarına çirkin yazıları yazanların tarihi eser katliamcıları olduğunu belirten Serdar Sarıçam; “Mimarı doğa ana olan Yeşilhisar Araplıda bulunan 18 yüzyıllık peribacalarını, 3. Yüzyıldan buyana doğa bile yok etmeye kıyamamış. Geçmişte yaşayan insanlığın gözü gibi koruyup bize emanet ettiği bu doğa harikası peribacaları, 18 yüzyıl boyunca çekmediği eziyeti şimdilerde çekiyor” dedi.

“BUNLAR TARİH DÜŞMANI, TARİHİ ESER KATLİAMCISI”

Magandaların sprey boyalarla tarihi kayla oyma kiliseler gibi bir çok mekanı tahrip ettiğini belirten Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam; “Eski zamanlarda bile tüm zorluklara rağmen bu güzellikler korunmuş ve günümüze kadar ulaşması sağlanmış. O zamanlarda bile bizi düşünüp bu yapıları korumuşlar. Ama biz onların emanetlerine sahip çıkmıyoruz.

Bu kadar mı zayıfız ve benciliz ki sevdiğimizin ismini kendi ismimizi ya da en olmayacak şeyleri peribacalarına yazıyoruz. Araplı mevkiinde peribacalarına yazılan yazılar daha önce Nevşehir’den getirilen özel ekip tarafından özel kumlama tekniği ile silinmişti. Yazıların silinmesinin üzerinden 4 ay geçmeden peribacaları yine o çirkin yazılarla kirletildi.

Sabah Gazetesi