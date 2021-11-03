Kullanım süresi

ROMA’DAKİ Erdoğan-Biden zirvesinden gerilim çıkmasını bekleyenler vardı bu ülkede… “Çok kısa görüşecekler” diye sosyal medyada “Hurra” çekenler bile oldu. Gerilim çıkması için bu ülkede dua edenlerin sayısı az değildi.

Ancak 70 dakikaya yakın görüşme içimizdeki bazılarının morallerini bozdu.

İki ülke ilişkilerini geliştirme ve ortak mekanizma oluşturulması, ticaretin daha da artırılması yönünde çıkan kararlar bizdeki muhalifleri adeta yıktı.

Görüşme aslında İskoçya’da Glasgow’da yapılacaktı. Ancak İslam’ı yıkmak için Masonluğun ilk temellerinin atıldığı yer İskoçya’ydı. Mason anayasası burada yazıldı. Dünyanın en eski ve ilk mason locası da İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta Hill Street’te 19 numarada hala faaliyette.

Ve dahası İskoçya’yı masonlar yönetiyor, bu ülke mason kaynıyor.

“Masonların şifresini çözmek” adlı kitabın yazarı ve İskoçya’nın büyük Locası müzesinin küratörü Robert Cooper bu mason enflasyonunu bakın nasıl açıklıyor;

“Eski bir söz vardır; İskoçlar nereye gitmişse yaptıkları ilk şey önce bir kilise, sonra bir banka, ardından pub ve dördüncü sırada da mason locası kurmak olmuştur.”

Başkan Erdoğan’a bu İngiliz sömürgesi ülke, diğer liderlere uygulanan güvenlik konusunda sorunlar çıkardı. Teamüllere aykırı bu uygulamaya da Erdoğan doğal olarak tepki gösterdi ve İskoçya’ya gitmekten vazgeçti. Koskoca İngiltere’nin Başbakanı devreye girdi. Boris Johnson bu çirkinliği ortadan kaldırmak için büyük mücadele verdi. İngiltere’nin sömürgesi olan İskoçya kabul etmedi. Sömürge “Hayır” diyecek… Bu olacak iş mi? Evet olacak iş.

Çünkü bugün 5 buçuk milyon nüfusu olan İskoçya’da 1776’daki kuruluştan beri tüm masonların kayıtları tutuluyor. 4 milyonu aşkın mason çıkaran locaların kutsal ülkesi İskoçya’ya Johnson’ın gücü yetmez.

Erdoğan “Sadece güvenlik meselesi değil bu. Aynı zamanda da Türkiye’nin itibarı” deyip İskoçya’ya gitmeyerek tokadı indirdi. Biden ile İskoçya’nın en büyük şehri Glasgow’da yapacağı görüşmeyi Roma’ya çekti. İskoç locası misilleme için hemen harekete geçti. Hükümete baskı yapıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İskoçya’daki iklim zirvesine davet ettirdi. Ekrem İmamoğlu da hemen kabul etti. Gideceğini açıkladı.

Ülke Başkanına terbiyesizlik yapan ve Türkiye’nin itibarına saldıran masonların yuvası ve başkenti İskoçya’nın davetine “Evet” demek hangi siyasiye yakışır?

Adamlar Başkan Erdoğan’ın tokadına misilleme yapmak istiyor ve buna alet oluyorsun. Ülkemize yapılan itibar saldırısına göz yumuyorsun. Türkiye’nin en büyük şehrini yöneten bir Belediye Başkanı olarak, “Kullanma” operasyonu çeken İskoçya’nın en büyük şehrine koşuyorsun.

Madem kullanmaktan sözü açtık CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin açıklamasına gidelim. Bakın ne diyor?

“Büyük marketlerin SON KULLANIM tarihi geçmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını satın alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz.” Çok ilginçti.

Cumhuriyet Halk Partisi halka artık kullanılmaması gereken yiyecekleri satın alıp dağıtıyordu.

Daha ilginç olan ise büyük marketlerdi.

Gözlerini kırpmadan imha edilmesi gereken gıdaları CHP’ye satıyorlardı. Bu acımasız büyük marketler hangileriydi? Cemil Bey bunu da açıklasaydı çok memnun olurduk.

Kullanılmaktan başladık… Kullanım süresine geldik. ABD yönetimlerinin değişmez kuralı vardır. İkili ilişkilerde bulundukları ülkelerle çıkarları varsa karşı karşıya gelmek istemezler. Topu kongreye atarlar. Senatörler çıkar diğer ülke için hücuma geçerler. Diğer kural ise kongre olmazsa Ermeni ve Rum lobilerini sahaya sürüp, peşinden hücuma geçecekleri ülkedeki muhalefeti de aynı koroya katıp kullanırlar. Bitik Avrupa’da da tükenmiş Soros Vakıfları devreye sokulur.

Devlet Bahçeli’nin “İşgal edilmiş CHP’nin nasıl bir hüviyete büründüğünü, kimlere hizmet ettiğini, kaynağından nasıl koptuğunu, gizli gündemini bu Millet’e anlatacağız” sözü bu açıdan önemlidir.

“Roma’da başımız eğik olsaydı CHP mutlu olurdu. Kiralık kalemler, sözde aydınlar, kripto alçaklar kaşık alıp oynamaya başlardı” şeklindeki çıkışı da içimizdeki Batı yanlısı kullanışlı elemanlaraydı.

Peki kullanım süreleri dolmadı mı bu muhaliflerin? Hayır. 2023’te tasfiye olacaklar. HDP ile CHP ilk seçim sonrası yeni bir partide birleşip tarihe karışana kadar varlıklarını sürdürecekler.

CHP’nin “Hainlikle” suçladığı İYİ Parti’nin durumu ise kullanışlı cephesindeki varlığına göre belli olacak. Tasfiye edilecekler bloğunda “Hain” damgası yemesine rağmen yer almaya devam ederse o da tarih mezarlığına gömülecek.

https://www.ahaber.com.tr/yazarlar/bekir-hazar/2021/11/03/kullanim-suresi