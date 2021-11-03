Kaymakamlık sınavının sürprizi

Musa KESLER

Dönem kaymakamlık sınavlarını kazanan Berk Acar, Cumhuriyet tarihinin Ermeni cemaatine mensup ilk kaymakamı olmaya aday.

Berk Acar 26 yaşında. İstanbul’da doğdu, geçen yıl özel bir üniversitede hukuk fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını Şişli’deki bir hukuk bürosunda yaptı. Ardından 110. Dönem kaymakamlık sınavlarına girmeye karar verdi. 10 Temmuz’da Ankara’da yapılan yazılı sınava 13 bin 374 kişi başvurdu. 110 kişi alınacaktı. 4 Ağustos’ta ismi sınavı geçenler arasındaydı. 72. sıradaydı. Mülakata 475 kişi çağrıldı. Mülakat sonucu açıklandığında ismi yine listedeydi. ‘Cumhuriyet tarihinde Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam adayı’ olarak evraklarını hazırlamaya başladı.

ÜÇ YILLIK SÜREÇ

Berk Acar için resmî süreç evraklarını İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra başlayacak. Acar önümüzdeki üç yıl boyunca ‘kaymakam adayı’ unvanıyla staj yapacak. İlk stajına bir valilikte başlayacak. 2 aylık bu stajın ardından ‘kaymakam refiki’ denilen statüyle görevdeki kıdemli bir kaymakamın yanında 2 ay bir staj daha yapacak. Bütün bu süreçler, ilgili yöneticilerin gözetim ve denetiminde olacak. Bu sürecin ardından bakan onayıyla vekaleten ilçelerde kaymakam olarak da görev yapacak. 3 yıllık adaylık sürecinin son bir yılı da dil ve kültür eğitimi amaçlı olarak yurt dışında geçecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asaleten ataması yapılacak. Kıdemine uygun ilçelerde kaymakam olarak ve İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanı, şube müdürü veya genel müdür olarak çalışabilecek. Belli bir kıdemi tamamladığı zaman da herhangi bir vilayetin valisi olarak da görev yapabilecek.

ORTAYLI: İNŞALLAH VALİ DE OLUR

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Berk Acar’ın kaymakam adaylığını şöyle değerlendirdi: “İnşallah hep başarılı olur ve makam-ı vilayete (valilik) kadar çıkar. Osmanlı zamanında Hariciye’de de Mülkiye’de de Ermeni vatandaşlardan üst düzey görevli çok vardı. Ama Osmanlı sonrası dönem içinde ilk defa duyuyorum bunu. Geçmişte başarıyla hizmet etmiş çok Ermeni devlet adamlarımız vardı.”

Levon Panos Dabağyan’ın kitabı Osmanlı İmparatorluğu’nda vali, paşa ve nazır gibi unvanlarla üst düzey görevler yapmış Ermenileri anlatıyor.

Hürriyet Gazetesi