HDP’nin ‘anadil temelli eğitim’ önergesi işleme alınmadı

HDP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu ‘anadil temelli çok dilli eğitim önergesi’ Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle kabul edilmedi, ‘azınlık okulları için bütçe artırımı’ önergesi ise reddedildi.

ANKARA – Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bütçeleri görüşüldü.

Görüşmelerde HDP, “Anadil temelli çok dilli eğitim koşullarının sağlanması adına hazırlık çalışması yapılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı 2022 yılı bütçesinin 10 milyon TL artırılması” için önerge verdi.

‘TEKÇİLİĞE HİZMET EDEN BİR BÜTÇEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

HDP tarafından verilen “anadilde eğitim” talepli önerge “Anayasa’nın 3’üncü ve 42’inci maddesine aykırı olduğu” gerekçesiyle işleme alınmadı.

Önerge üzerine konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, “AK Partili vekil ‘Bu ülkede ayrımcılık yok’ dedi ama ayrımcılığın olduğunu siz tescil etmiş oldunuz. Bu ülkede Türk de Kürt de Ermeni de Süryani de hepimiz vergi veriyoruz ve bu ülkenin tüm yurttaşlarına da bu bütçe hizmet etsin istiyoruz. Nasıl ki Türkçe dilinde eğitim veriliyorsa, nasıl ki İngilizce eğitim veriliyorsa, Almanca eğitim veriliyorsa, Fransızca eğitim veriliyorsa bu ülkede Kürtçe temelli eğitim de verilebilir, Ermenice de eğitim verilebilir, Lazca da Çerkesce de eğitim verilebilir. Bu önergemiz Anayasa’ya aykırı değildir. Tek dile hizmet eden, tekçiliğe hizmet eden bir bütçeyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

AZINLIK OKULUNA BÜTÇE AKTARIMI ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, verdiği bir diğer önergeyle azınlık okullarına destek için bütçenin 40 milyon TL artırılmasını talep etti. Paylan, “Azınlık okulları da bu ülkenin okulları; Ermeniler, Rumlar, Museviler azınlık okullarını ayakta tutmaya çalışıyorlar ve öğretmenlerin maaşlarını vermeye çalışıyorlar, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar ama bununla ilgili yeterli kaynakları yok” dedi.

Paylan’ın azınlık okullarının bütçe artırımı için sunduğu önerge Plan ve Bütçe Komisyonu’nun AK Partili ve MHP’li üyelerinin oylarıyla reddedildi. (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpnin-anadil-temelli-egitim-onergesi-isleme-alinmadi-haber-1540571