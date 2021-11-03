ERZURUM’DA BULUNAN OLTU RUS KİLİSESİ’NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Oltu Rus Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Oltu Kaymakamlığınca hazırlanan Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) “Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında devam ediyor. Erzurum Valiliğinin desteklediği, kontrolörlüğünü Oltu Belediyesinin üstlendiği Oltu Rus Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarında taş yapımı biterken, çatı ve kubbelerin yüzde 60’ı tamamlanmış durumda. Aslına uygun şekilde yapılan çalışmalar büyük bir özenle devam ediyor.

Oltu Belediyesi personeli Çevre ve İnşaat Mühendisi Kilise Yapımı Kontrolörü Elif Karabulut, “Kilisemizde geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmaları başladı. Kilisemiz, 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra ilçemiz işgal edilmiş, bu süre içerisinde inşa edilmiş haç planlı bir kilisedir. Geçen yıldan beri restorasyonu devam etmekte olan kilisemizdeki kubbelerde çelik imalat tamamlandı. Kubbelerin kemerlerinde bazı taşlar tamamıyla kaybolmuştu. Kemer taşlarını orijinal yataklarını bularak, taşın rengini dokusuna göre yeniden imitasyonu üretildi. Diğer eskitme, taraklama bizim mücartı dediğimiz çalışmaları yapılarak yerine konuldu. Statiği korunarak bağlama işlemleri yapıldı. Şu anda çatı kaplama imalatına geçilecek, onun dışında kilisenin içerisinde diğer taş imalatlarının çoğu tamamlandı. Dış tarafta basamaklar imal edilmektedir” dedi.

19’uncu yüzyıl mimarisiyle inşa edilen kilisenin, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’yla 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki yaklaşık 40 yıllık süre zarfında yapıldığı tahmin ediliyor.

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