Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi, bir grup Kongre üyesi ile Karabağ’ı görüştü

2 Kasım’da Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Lilit Makunts, ABD Kongre binasında bir grup Kongre üyesiyle bir araya geldi.

Ermenistan’ın ABD Büyükelçiliği’nden edinen bilgiye göre Makunts, kongre üyelerine Ermenistan’a verdikleri sürekli destek, Ermeni halkını ilgilendiren konular ve Kongre’de Ermeni yanlısı kararların kabul edilmesi için teşekkür etti.

Makunts, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin kararların kabulü başta olmak üzere Azerbaycan’ın Artsakh halkına karşı başlattığı saldırganlığın kınanması ve ilgili yasal girişimlerin yapılması için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi, kongre üyelerine Ermenistan hükümeti tarafından uygulanan demokratik reformlar programı, Ermeni-Amerikan ilişkilerinin gündemi ve güncel bölgesel güvenlik konularından bahsetti. Bu bağlamda, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlık yetkisi çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümünün önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin ve sivil rehinelerin koşulsuz olarak ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Makunts, kongre üyelerinin dikkatini 44 günlük savaşı ardından meydana gelen zorluklara ve insani krize çekti.

ERMENİ HABER AJANSI