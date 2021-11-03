Ermeni Diana Martirosyan Moskova’da 3 sarhoş Azerbaycanlı erkeği dövdü

2 Kasım’da Moskova’da Ermeni bir bayan ve 3 Azerbaycan’lı erkeğin katılımıyla bir olay meydana geldi.

Diana Martirosyan adlı Ermeni bir bayan 3 sarhoş Azerbaycanlı erkeği dövdü. Diana 23 yaşında, kuralsız dövüş sanatlarıyla uğraşıyor, 9 madalyası ve birçok diploması var.

Azerbaycanlılar 23, 19 և 24 yaşındaydı. Olay, Moskova metro istasyonlardan birinin yakınlarında bulunan bir kafenin yakınında meydana geldi.

Diana spor salonundan eve dönüyordu, üzerinde Ermeni bayraklı spor bir önlük, bir çanta vardı. Azerbaycanlılar Ermenistan bayrağını görünce küfretmeye başlamışlar Ermeni bayana. Diana küfürleri duyunca onları dövmeye başladı. 23 yaşında olan İlham’in sağlık durumu orta ağırlığında ve şu an hastanede bulunuyor. Diğer iki Azerbaycanlılar hastanede ilk yardım gördükten sonra taburcu oldular.

ERMENİ HABER AJANSI