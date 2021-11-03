Ermeni Akademisyen Yuri Hovhannisyan UNESCO ödülüne layık görüldü

Rusyalı Ermeni bilim adamı, akademisyen Yuri Hovhannisyan, temel bilimler alanındaki başarılarından dolayı D.İ. Mendeleyev UNESCO-Rusya Uluslararası ödülüne layık görüldü.

Ermeni kökenli bilim adamı bu yüksek ödülü, periyodik tablonun sınırlarını genişleten devrim niteliğindeki keşifleri tanımasının yanı sıra, temel bilimlerin küresel ölçekte gelişimine yaptığı önemli katkılardan dolayı aldı.

Ödül töreni, 15 Kasım’da Paris’teki UNESCO merkezinde gerçekleştirilecek.

Yuri Hovhannisyan atom çekirdeğinin deneysel fiziği, nükleer reaksiyonların incelenmesi, Mendeleev’in periyodik tablosundaki yeni elementlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi, yüklü parçacık hızlandırıcıların fiziği ve teknikleri ve nanoteknolojilerde hızlandırılmış ağır iyonların kullanımı konusunda uzmandır. Hovhannisyan, ağır iyon fiziğinin kurucularından biridir.

Onun önderliğinde 2000’li yıllarda Nükleer Araştırma Enstitüsü’nde 113 ila 118 arasında değişen yeni kimyasal elementler keşfedildi.

2016 yılında Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Kimya Birliği, Mendeleyev’in periyodik tablosundaki 118. kimyasal elementi Yuri Hovhannisyan’ın onuruna “Oganeson” olarak adlandırdı.

Yuri Hovhannisyan, özellikle nükleer fizik alanında bilimin gelişimine yaptığı büyük katkılardan dolayı Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından St. Mesrop Mashtots Nişanı ile ödüllendirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/03/Ermeni-Akademisyen-UNESCO-ödülü/218893