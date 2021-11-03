ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԳՈՒՍԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ / PATRİK HAZRETLERİ ÜSTRAHİP KUSAN’LA GÖRÜŞTÜ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 3 Նոյեմբեր 2021, Չորեքշաբթի, միջօրէին, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Զուիցերիոյ Հայոց Առաջնորդական Տեղապահ՝ Հոգշ. Տ. Գուսան Վրդ. Ալճանեանը։Հայր Սուրբը, հիւրաբար քաղաքս կը գտնուէր եւ քաղաքավարական այցելութեամբ կը ներկայանար Պատրիարք Հօր։

Հանդիպման ընթացքին, Նորին Ամենապատուութիւնը Հայր Սուրբին բարի գալուստ մաղթեց եւ յաջողութիւն մաղթեց Զուիցերիոյ Թեմէն ներս տարած գործունէութեան մէջ։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 3 Kasım 2021, Çarşamba, öğlen saatlerinde, İsviçre Ermenileri Ruhani Önderliği Kaymakamı Üstrahip Kusan Alcanyan’ı kabul etti.

Ziyaretçi din görevlisi, misafireten İstanbul’da bulunduğu bu günlerde, Patrik Hazretleri’ne nezaket ziyaretinde bulunmaktaydı. Görüşme esnasında, Patrik Hazretleri, Üstrahip Kusan’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirtirken, kendisine İsviçre’deki görevinde başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/