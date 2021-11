ΗΠΑ – Στο νοσοκομείο για αγγειογραφία ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Following the results of a check-up at Mount Sinai Hospital in Manhattan, as well as consultations with doctors, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew will be admitted to the hospital later this afternoon for an angiogram that will evaluate the need for stent placement.

Στο νοσοκομείο Mount Sinai στο Μανχάταν αναμένεται να εισαχθεί η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, μετά τις εξετάσεις που έγιναν και τις διαβουλεύσεις με τους γιατρούς, κρίθηκε απαραίτητο ο Παναγιώτατος να υποβληθεί σε αγγειογραφία που θα αξιολογήσει την ανάγκη τοποθέτησης stent.

Υπενθυμίζεται ότι, o Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων παρέστη χθες στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν.

