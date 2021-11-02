Yeni belgeler ortaya çıktı! Gurbanoğlu’nun FETÖ-Mafya ilişkileri

Fetullahçı terör örgütü ile yaptığı iş birliğinin ardından şimdi de ermeni mafya lideri Termazyan ile ortaklığı ortaya çıktı. Mübariz Gurbanoğlu’nun “iftira” dediği hemen hemen her iddia kanıtlandı, belgelendi. Şimdi FETÖ terör örgütü ile daha derin ilişkilerini gösteren yeni belgelere ulaşıldı.

Fetullahçı terör örgütüne yardım ve yataklıktan 5 yıl hapis cezası alan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun bu kez ilişkilerini gözler önüne seren yeni belgeler ortaya çıktı.

Gurbanoğlu’nun Rusya’da yerleşik FETÖ yapılanması okulları olarak bilinen İnternational Atlantic School Şirketi’nin Yönetim Kurulu’nda görev yaptığı tespit edildi.

Birlikte görev yaptığı kişiler arasında FETÖ finansörü firari Hamdi Akın İpek, Örgütün Rusya imamı firari Ahmet Hamdi Vural, örgütün merkez yöneticisi Harun Tokak’ın da olduğu ortaya çıktı.

Hamdi Vural’ın, Rusya’da yerleşik Palmali Rostov Şirketi’nde bordrolu maaşlı personel olduğu belirlendi.

Hamdi Vural, bu sayede Rusya Çalışma Bakanlığı’ndan oturma izni aldı.

Gurbanoğlu’nun FETÖ okullarına yardımı Rusya ile sınırlı değildi.

Kazakistan vatandaşı Almat jailaubayev’ı Atlantic Group adına Özbekistan’da yeni FETÖ eğitim kurumları ve şirketler açmak için, Beşiktaş 25. Noterliği marifetiyle vekil tayin etti.

Bilinen tüm gerçeklere rağmen, Mübariz Mansimov Gurbanoğu halen Türkiye ve Azerbaycan mahkemelerinin kararlarını kabul etmiyor.

Peki, uluslararası mahkemelerin kararları ne diyor?

Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar ve Socar grubuna ait şirketler, Gurbanoğlu aleyhine üç ayrı tahkim davası açmıştı.

5 Kasım 2020 Londra uluslararası tahkim mahkemesinin kararı, 26 ocak 2021 Londra denizcilik tahkim derneği ve 3 Şubat 2021 birleşmiş milletler uluslararası ticaret hukuku komisyonunun tahkim şartlarına göre yürütülen süreçlerde Gurbanoğlu’nun çaldığı paraların 240 milyon doları ispatlandı.

Socar”ın açıklamasına göre, İstanbul Adalet Sarayı’ndan Socar lehine karar çıktı

7 Ekim 2021 tarihli kararla Mübariz Gurbanoğlu’nun mal varlığına el konuldu.

Gurbanoğlu, Ermeni mafya lideri Termezyan’la ortaklığını da örtmeye çalıştı.

Ancak Termezyanla yan-yana durduğu fotoğrafı da ortaya çıktı.

“Ermeni olduğunu öğrenince küfrederek fotoğraftan çıktım” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Ancak fotoğrafın çekildiği düğünden video ortaya çıkınca söyleyecek yalanı kalmadı.

Mübariz Gurbanoğlu’nun kendine ait yatla Termezyan ile birlikte Yunanistan’a seyahate gittiği de tespit edildi.

Gurbanoğlu’nun, Ermeni mafyası ile iş birliğine, kara para aklayanlarla, mafyayla ilişkilerine ve iş yaptığı insanları dolandırmasına itiraz kardeşinden geldi.

Kardeşi Marif Mansimov, bir süre önce Palmalideki bütün görevlerinden ayrıldı.

Kardeş Mansimov, geçtiğimiz ay ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘güvenin kötüye kullanılması’ iddialarıyla ağabeyi Mübariz Gurbanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

https://www.tv100.com/yeni-belgeler-ortaya-cikti-gurbanoglunun-feto-mafya-iliskileri-haber-577871