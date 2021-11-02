Türkiye düşmanları F-16’lara karşı harekete geçti! FETÖ, PKK, Siyonist, Ermeni, Yunan/Rum hatta Hindu lobisi

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FETÖ’nün ABD’deki destekçilerinden Demokrat Parti New York Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Bosher Maloney, Yunan – Rum lobisinin bilinen isimlerinden Kongre üyesi Chris Pappas ile Florida Temsilcisi Gus Bilirakis, PKK destekçisi temsilcilerin de desteğini alarak, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmaması yönünde bir mektup gönderdi. Talebin, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Amerikan Kürdistan Dostları, Hindu Amerikan Vakfı, Amerikan Helen Enstitüsü, Orta Doğu Forumu, Amerikan Yahudi Komitesi, PSEKA tarafından destekleniyor.

ABD, F-35’ler için 1.4 milyar dolar ödeme yapan Türkiye’ye, ödenek karşılığında 40 adet F-16 vermeyi teklif etmişti.

23 Ekim’de Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’e gönderilen bir mektupta Yunan – Rum lobisinin bilinen isimlerinden Kongre üyesi Chris Pappas ile Florida Temsilcisi Gus Bilirakis ve FETÖ’nün ABD’deki destekçilerinden Demokrat Parti New York Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Bosher Maloney’nin imzaları yer alırkan, söz konusu Türk düşmanlığının, Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve PKK destekçisi dernek ve örgütlerden destek aldığı açıkça belirtilmişti.

Mektupta, ‘Türkiye’nin hem yeni F-16 savaş uçaklarının satın almasına, hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşıyız.’ ifadelerine yer verilmişti.

BİDEN, ‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’ DEDİ

İtalya’daki zirve dönüşü Biden’la görüşmesinde F-16 tedarik konusunu konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Hepsinden öte tabi bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Biden “Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım” dedi. Ben de kendisine “Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum” dedim. ifadelerini kullandı.

AYNI EKİP HAREKETE GEÇTİ

Biden’ın ‘Ben elimden geleni yapacağım’ çıkışının ardından, Türkiye düşmanları yeniden harekete geçti.

Carolyn Bosher Maloney, Chris Pappas ile Gus Bilirakis, PKK destekçisi örgüt ve temsilcilerin de desteğini alarak 41 Temsilcinin imzasının yer aldığı yeni Türkiye karşıtı F-16 mektubunu Antony Blinken’a iletti.

F-16’ların Türkiye’ye satışını engelleme çabasının, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Amerikan Kürdistan Dostları, Hindu Amerikan Vakfı, Amerikan Helen Enstitüsü, Orta Doğu Forumu, Amerikan Yahudi Komitesi, PSEKA tarafından destekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: TEKLİF ABD’DEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili, Angola ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan “Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD’nin böyle bir teklifi söz konusu oldu” dedi.

https://www.star.com.tr/savunma/turkiye-dusmanlari-f-16lara-karsi-harekete-gecti-feto-pkk-siyonist-ermeni-yunanrum-hatta-h-haber-1664409/