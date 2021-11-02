PATRİKLİK SOSYAL YARDIM KOMSİYONU PATRİKHANE’DE TOPLANDI

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde, 2 Ekim 2021, Salı, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) Patrikhane’de tüm komisyonlarıyla koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantı esnasında, Kasım-Aralık dönemi yapılacak desteğin planlaması gözden geçirildi. Yöneticiler, programı Patrik Hazretleri’ne sundular ve bu doğrultuda son düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, diğer sosyal destek alanlarında izlenecek metotlar gözden geçirildi. Bunların çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlandı.

Toplantı sonunda, Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı’nın himayesinde hizmet veren bu çalışmanın önemini vurguladı. Bu doğrultuda, komisyonun geçmiş dönem faaliyetlerini överek, gelecekteki faaliyetlerini takdis etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/