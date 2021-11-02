Paşinyan, Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nı İstanbul’a gönderiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan’ı İstanbul’a görevli olarak gönderdiği öğrenildi.

Ermenistan yasal belgelerinin yayınlandığı portaldaki kararnameye göre Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, 21 Kasım’da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL’ün 89. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere İstanbul’a gidecek, ilgili kararname Başbakan Nikol Paşinyan tarafından imzalanmış bulunuyor.

Buna göre 21 Kasım’da Türkiye’ye hareket edecek olan Fidanyan, 26 Kasım’da Erivan’a geri dönecek.

INTERPOL‘ün 89. Genel Kurul Toplantısı’na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. İstanbul’da düzenlenecek toplantı 20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211102/pasinyan-ermenistan-emniyet-genel-mudur-yardimcisini-istanbula-gonderiyor-1050415375.html