İSTANBUL VALİSİ PATRİK HAZRETLERİ’Nİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2 Kasım 2021, Salı, saat 16:30’da, Patrikhane’yi ziyaret etti ve Patriklik resmi kabul salonunda Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’yle görüştü. Görüşmede Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan de hazır bulundu.

Nezaket ziyareti esnasında, Sayın Vali, uzun süredir Patrikhane’yi ziyaret etmeyi ve Patrik Hazretleri’yle görüşmek istediğini belirtti. Patrik Hazretleri, Vali Yerlikaya’ya “Hoşgeldiniz” derken, kendisini Patrikhane çatısı altında ağırlamanın onur olduğunu söyledi. Samimi sohbet ortamında, pandemi sürecinin neden olduğu sosyal gelişmeler ve çeşitli sorunlar hakkında fikir alışverişi gerçekleşti.

Patrik Hazretleri, sohbet esnasında ayrıca cemaat vakıf seçimleri sorununa da değindi. Patrik Hazretleri, resmi mercilerin konuyla ilgilendiklerini görmekten dolayı memnuniyetini belirtirken, bu sorunun çözüleceğine dair ümit beslediğini sözlerine ekledi.

Görüşme sonunda Sayın Vali, Patrikliğin hatıra defterini imzalarken, Patrik Hazretleri bu ziyaretin bir anısı olarak Arsen Yarman’ın hazırladığı “Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi” kitabından bir örnek takdim etti.

Sayın Vali, Patrik Hazretleri’nin konukseverliğinden dolayı memnuniyetini belirtti. Ruhani Önderimiz, ise ziyareti münasebetiyle Sayın Vali’ye teşekkür etti ve Patrikhane’nin Ana Kapısı’na kadar kendisine eşlik etti. Sayın Vali, memnun bir şekilde Patrikhane’den ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/