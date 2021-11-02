HDP’dan kilise ve sinagog çalışanlarına devletten maaş talebi

HDP’de gündem Kilise ve sinagog çalışanlarının maaşları…

Konuyla ilgili HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, camilerdeki din görevlilerinin maaşları ve ibadethane masrafları devlet tarafından karşılanırken diğer dinlere ait ibadethane masraflarının karşılanmamasını Meclis gündemine taşıdı.

HDP’li Çelik soru önergesinde, Lozan Anlaşması’na göre Türkiye’deki diğer dinlere ait ibadethanelerin camilerle eşit statüye sahip olduğunu anımsatarak şunları söyledi;

“MAAŞLARI NEDEN DEVLET TARAFINDAN ÖDENMEMEKTEDİR”

“Türkiye’de camilerin yanı sıra kilise, manastır ve sinagoglar da ibadet statüsünde yer almaktadır.

Lozan Anlaşması gereği, Türkiye’deki Müslüman olmayan cemaatlerin ibadethaneleri, diğer ibadethanelerle eşit statüye sahiptir.

Camilerdeki din görevlilerinin maaşları ve ibadethanelerin masrafları devlet tarafından karşılanırken diğer cemaatlere ait ibadethanelerin masrafları karşılanmamaktadır.

Bu bağlamda; Kilise ve sinagoglardaki din görevlilerinin maaşları neden devlet tarafından ödenmemektedir?

Kilise ve sinagoglardaki din görevlilerinin maaşlarının devlet tarafından karşılanması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

Hristiyan ve Musevi mezarlıklarında çalışan görevlilerin maaşlarının karşılanması için bir çalışmanız var mıdır?”

Kaynak : Ensonhaber

https://birmalumat.com/gundem/hdpdan-kilise-ve-sinagog-calisanlarina-devletten-maas-talebi/